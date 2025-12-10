O skuteczności w biznesie rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej zorganizowanej przez AJP. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki”.
Mówi dr Anna Majzel z wydziału ekonomicznego gorzowskiej akademii:
Czy z tego typu spotkań skorzystać mogą bardziej ludzie biznesu czy nauki wyjaśnia dr Albin Skwarek, adiunkt wydziału ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża:
To już czternasta edycja tej konferencji. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Zachód.
