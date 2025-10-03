Więcej studentów na Akademii im. Jakuba z Paradyża niż w latach ubiegłych. Zainteresowanie kierunkami oferowanymi przez Akademię Gorzowską rośnie.

Z roku na rok rośnie liczba osób, które podejmują studia na Gorzowskiej Akademii. Tylko w tym roku w murach uczelni uczyć się będzie ok. 2300 studentów, w tym ponad 1 050 studentów pierwszego roku. „To znaczny wzrost” przyznaje Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor uczelni.

Od 1 października uczelnia uruchomiła także kilka nowych kierunków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem – dodaje rektor.

Jak zapowiedziała rektor Akademii w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego: uczelnia ma w planach przekształcenie w Uniwersytet.