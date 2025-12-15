W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Około 100 osób wzięło udział w szkoleniu, na którym przedstawiono zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych i alarmowych. Takie spotkania to obowiązek wynikający z nowej ustawy i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestnicy szkolenia mieli okazję nie tylko wysłuchać wykładu, ale i poćwiczyć – mówi Dariusz Maciejewski, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji AJP, prowadzący szkolenie.

Jak przyznali uczestnicy szkolenia: w dzisiejszych czasach taka wiedza może być bardzo przydatna.

Podobne szkolenia prowadzone są w całej Polsce, a to rodzi pytania o realne bezpieczeństwo. „Na razie nie musimy się obawiać” uspokaja Andrzej Kamiński, dyrektor Wydziału bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW.

Obowiązkowym szkoleniom podlegają zarówno pracownicy administracji, osoby z przydziałami mobilizacyjnymi, przedsiębiorcy, ale także wszyscy mieszkańcy. Dla każdej z tych grup szkolenia mają nieco inną formę.