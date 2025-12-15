Szybciej, łatwiej i dokładniej będzie można przeprowadzić badanie. Gorzowski szpital oficjalnie uruchomił Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Nowoczesny, w pełni wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej poprawi dostęp pacjentów do takich badań jak rezonans magnetyczny, tomografia, ultrasonografia czy mammografia. Zakład znajduje się w nowo wybudowanym obiekcie z osobnym wejściem, co ma ułatwić pacjentom dostęp do badań bez konieczności wchodzenia do głównego gmachu szpitala – mówi Jerzy Ostrouch, prezes lecznicy.

Dla wielu pacjentów oznacza to krótsze kolejki i większy komfort podczas wykonywania badań. „Mamy tutaj nowoczesny sprzęt najwyższej jakości” dodaje Anna Ungier, kierownik Zakładu.

Nowa placówka została zaprojektowana tak, aby mogły być tam wykonywane wszystkie kluczowe badania obrazowe. Dzięki temu pacjenci zyskają szybszy i bardziej komfortowy dostęp do diagnostyki, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku chorób onkologicznych i schorzeń wymagających szybkiej diagnozy – przyznaje Paweł Piotrowiak, chirurg-onkolog i chirurg ogólny szpitala.

Inwestycja jest częścią większego programu modernizacji lecznicy i została zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Koszt budowy Zakładu to ponad 35 milionów złotych, z czego 20 milionów to koszty sprzętu.