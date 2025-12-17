Wydział Edukacji Urzędu Miasta po raz kolejny zmieni siedzibę. Po roku funkcjonowania w nowych pomieszczeniach wyremontowanej „przemysłówki”, urzędnicy znów będą się przeprowadzać.

Tym razem na ulicę Myśliborską. Wydział Edukacji to chyba jeden z najbardziej przenoszonych wydziałów. Przemysłówka miała stać się ich docelowym miejscem. Mówi sekretarz miasta Bartosz Kmita:

Przenosiny urzędników na ulicę Myśliborską to nie brak naszej dobrej woli, to potrzeba, której rok temu nie mogliśmy przewidzieć – dodaje sekretarz:

Pracownicy Wydziału Edukacji nie chcieli rozmawiać z nami na temat czekających ich, kolejnych przenosin. Ich dokładna data nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej będą pracować w nowym miejscu już od pierwszych dni stycznia.