Kilkuset lubuskich pacowników oświaty otrzymało medale, odznaczenia i awanse na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W Gorzowie odbyła się oficjalna uroczystość uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Takie tytuły wręczono w tym roku już po raz drugi – mówi Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty.

Medale prezydenckie za długoletnią służbę otrzymały 194 osoby, medale Komisji edukacji Narodowej powędrowały do 18 osób, a 113 nauczycieli uzyskało akty awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. „To dla nas duże wyróżnienie” przyznali.

Jak podkreślił wojewoda Lubuski Marek Cebula: to bardzo ważne, by doceniać pracowników oświaty, którzy kształtują młode pokolenia.

Uroczystości wręczenia odznaczeń i medali odbyły się w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża.