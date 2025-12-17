Od nowego roku na miejskich obiektach sportowych nie będzie już treningów i meczów za symboliczną złotówkę. 1 stycznia wejdą w życie nowe opłaty za korzystanie z nich. Nasi słuchacze pytali, „dlaczego?”. Gorzowski magistrat odpowiedział.

11 grudnia prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki podpisał zarządzenie, które ustanawia cennik za korzystanie ze stadionów, boisk i hal zarządzanych przez OSiR. I tak, np. mecze miejskich drużyn piłkarskich na stadionie przy ul. Olimpijskiej będą kosztować miejskie kluby po 246 zł brutto. Znacznie więcej, bo 3 690 zł brutto będzie musiała płacić żużlowa stal Gorzów za wynajem stadionu im. Edwarda Jancarza na organizację imprez żużlowych i meczów.

W odpowiedzi magistratu na pytanie, dlaczego miasto zdecydowało się przywrócić opłaty za korzystanie z obiektów zarządzanych przez OSiR, czytamy, że zmiana ma wyeliminować nierówności między klubami, które korzystały za większe pieniądze z obiektów szkolnych, a tymi trenującymi za symboliczną złotówkę na obiektach OSiR-u.

Magistrat zaznacza też, że utrzymywanie skrajnie niskich stawek dla klubów korzystających z miejskich obiektów było niesprawiedliwe wobec tych, które samodzielnie zarządzają swoimi obiektami.

W odpowiedzi magistratu czytamy również, że to sytuacja ekonomiczna i wzrost kosztów utrzymania obiektów (tj. energia, ogrzewanie, obsługa) dyktują powrót do stawek z 2020 roku.

Szczegółowy cennik zamieszczamy poniżej:

