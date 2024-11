Gorzowska oświata zyskała dziś miliony złotych dofinansowania w ramach projektu Zawodowcy 3.0.

To projekt doskonalenia zawodowego uczniów w gorzowskich szkołach uczących zawodów, prowadzenia staży czy rozszerzania kwalifikacji. Zostanie na to przeznaczone prawie 17 milionów złotych, z czego ponad 14 milionów to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W gorzowskim Urzędzie Miasta umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga oraz prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

– Szkolnictwo zawodowe w Gorzowie dziś świętuje – cieszył się prezydent:

– To ostatnia taka umowa podpisana z samorządami w naszym województwie – dodaje Grzegorz Potęga:

Z projektu Zawodowcy w Gorzowie 3.0 skorzystają m.in.: uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mówi Krystyna Sibińska, posłanka Platformy Obywatelskiej:

– Wszystkie pieniądze w tym programie zostaną wydane na działania, które są poza podstawą programową danej szkoły -wyjaśnia Renata Pliżga, dyrektor wydziału edukacji w Urzędzie Miasta Gorzowa.

Program Zawodowcy 3.0 do 2028 roku obejmą wsparciem minimum 2144 uczniów szkół kształcenia zawodowego. Partnerami w jego realizacji będą Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Lubuska Izba Rzemieślnicza w Gorzowie.