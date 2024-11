Rozmowa, bliskość i wsparcie są kluczowe w budowaniu relacji z dzieckiem. W Gorzowie odbyło się spotkanie z ekspertami.

W gorzowskiej bibliotece zorganizowano trzecią już konferencję dotyczącą zdrowia psychicznego nastolatków. Podczas wydarzenia, skierowanego zarówno do pedagogów, nauczycieli jak i rodziców, specjaliści opowiadali o tym co można zrobić, by zmniejszyć ilość destrukcyjnych zachowań wśród młodzieży.

– Niestety, takich sytuacji jest obecnie bardzo dużo

– przyznaje dr Przemysław Zakowicz – lubuski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Podczas konferencji prelegenci przedstawili problemy, z którymi obecnie mierzą się dzieci i propozycje rozwiązań, które mogą im pomóc.

– Bardzo często słyszymy o samotności, ale nie tylko

– mówi Monika Horna-Cieślak – Rzeczniczka Praw Dziecka.

Jak zaznaczyła obecna na konferencji poseł Krystyna Sibińska, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to ważny temat poruszany także na forum Unii Europejskiej.

– Trzeba o tym głośno mówić, bo problem jest duży

– stwierdziła posłanka, współorganizator wydarzenia.

Eksperci przyznają, że kryzys emocjonalny wśród dzieci i młodzieży nasilił się m.in, po okresie pandemii.

– Odbudowanie tego to długi proces

– podkreśla Mariusz biniewski, Lubuski Kurator Oświaty.

Jak zaznaczają fachowcy, ważne jest, by nie bać się sięgać po pomoc.

– Tym bardziej, że problemy, z którymi obecnie mierzą się młodzi ludzie są inne niż kiedyś

– mówi Marek Cebula, Wojewoda lubuski.

To była już trzecia, ale z pewnością nie ostatnia konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

– To wynika z potrzeby serca

– zaznacza Marta Krupa, miejska radna, prezes Fundacji Today, Tomorrow, Together, organizator konferencji.

W Polsce działają bezpłatne i anonimowe telefony zaufanie, pod które można zadzwonić w sytuacji kryzysu. Dziecięcy Telefon Zaufania działa pod numerem 800 12 12 – można również skorzystać z czatu pod adresem: czat.brpd.gov.pl.