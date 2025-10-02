Akcja służb w podgorzowskim Deszcznie. W jednym z domów dwie osoby podtruły się tlenkiem węgla. Straż została wezwana na miejsce o godz. 6 rano. Poszkodowane są dwie starsze osoby. Jedna z nich została zabrana do gorzowskiego szpitala.
Według strażaków za ulatniający się tlenek węgla odpowiadał nieszczelny przewód kominowy. W Deszcznie działały dwie jednostki straży pożarnej i pogotowie.
