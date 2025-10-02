Nie są jeszcze znane szczegóły zmian w planach przebudowy stadionu piłkarskiego w Gorzowie.

Od ponad dwóch lat jest już gotowa koncepcja modernizacji gorzowskiego stadionu piłkarskiego. Ma to być obiekt dla 8 – 10 tys. kibiców, a jego przebudowa będzie prowadzona etapami. Remont miał zacząć się od wybudowania głównej trybuny w której miało mieścić się się też zaplecze dla klubów korzystających ze stadionu: szatni czy pokojów odnowy biologicznej

Jak poinformował na naszej antenie prezydent Jacek Wójcicki koncepcja przebudowy musi zostać urealniona, bo jej wykonanie w planowanej wcześniej wersji jest za drogie. Jak powiedział nam Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor wydziału sportu w gorzowskim magistracie, jedną z przyczyn jest brak dotacji z Ministerstwa Sportu:

Na czym będzie polegała optymalizacja przebudowy stadionu?

Kolejne decyzje dot. zmian w projekcie zostaną podjęte w najbliższym czasie – dodaje Dawid Kuraszkiewicz:

Odpowiedzialna za modernizację stadionu ma być spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie.