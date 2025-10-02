12 miesięcy po wprowadzenia rządowego programu Aktywny Rodzic politycy PO podsumowują jego efekty.

Program obejmuje wsparcia dla rodziców dzieci, które mają od 12. do 35. miesięcy. W Lubuskiem dzięki programowi powstało ponad 800 nowych miejsc w żłobkach. Dzięki temu w 8 gminach w naszym województwie rodzice po raz pierwszy mieli gdzie zostawić swoje dziecko w czasie pracy.

– Jednym z celów tego programu było zwiększenie ilości miejsc, w których małe dzieci będą zaopiekowane – mówiła na dzisiejszej konferencji Krystyna Sibińska, posłanka PO;

– Realizacja programów rządowych nie jest możliwa bez współpracy z samorządami – dodawał Tomasz Gierczak, radny wojewódzki PO:

Program Aktywny Rodzic składa się z trzech świadczeń: najpopularniejszy to „Aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. babciowe, a także „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywnie w domu”.