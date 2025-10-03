Premierą Lalki w wykonaniu aktorów Teatru im. J. Osterwy rozpoczną się 41. Gorzowskie Spotkania Teatralne.

W tym roku na gorzowskiej scenie pojawią się także Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Jan Peszek, Daniel Olbrychski i oczywiście Krystyna Janda. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 8 do 14 listopada.

Repertuar 41. Gorzowskich Spotkań Teatralnych: