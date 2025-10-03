Premierą Lalki w wykonaniu aktorów Teatru im. J. Osterwy rozpoczną się 41. Gorzowskie Spotkania Teatralne.
W tym roku na gorzowskiej scenie pojawią się także Agata Kulesza, Przemysław Bluszcz, Jan Peszek, Daniel Olbrychski i oczywiście Krystyna Janda. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 8 do 14 listopada.
Repertuar 41. Gorzowskich Spotkań Teatralnych:
- 8.11.2025 r., godz. 18:00 – Lalka – teatr im. J. Osterwy w Gorzowie;
- 9.11.2025 r., godz. 17:30, 20:30 – To wiem na pewno – Teatr Ateneum;
- 10.11.2025 r., godz. 19:00 – Przebłyski – Teatr Gudejko;
- 11.11.2025 r., godz. 19:00 – Sztuka wywiadu – Teatr Polonia;
- 12.11.2025 r., godz. 17:30, 20:30 – Matka – Teatr Polonia;
- 13.11.2025 r., godz. 19:00 – Akompaniator – Teatr Lubuski;
- 14.11.205 r., godz. 19:00 – Pogo – Teatr Polonia
