Trasa Zakończenia Sezonu Motocyklowego w Gorzowie uległa zmianie. Parada przejedzie inną drogą.

Już jutro odbędzie się oficjalne zakończenie sezonu motocyklowego, a to oznacza, że parada jednośladów przejedzie ulicami miasta.

– Niewielkim zmianom ulega trasa przejazdu, bo z uwagi na wydarzenia odbywające się w Arenie Gorzów motocykliści nie wjadą w ulicę Słowiańską. Zamiast tego wjadą w ul. Kosynierów Gdyńskich, dalej pojadą do ronda Kosynierów Gdyńskich i skręcą w ul. Łokietka, następnie ul. Wybickiego – mówi Jacek Sterżeń, organizator.

Dalsza część przejazdu pozostaje bez zmian – ul. Chrobrego, przejazd przez Most Staromiejski do ronda św. Jerzego, ul. Fabryczna, przez rondo ks. Sadownika, ul. Towarowa, ul. Śląska i powrót na teren stadionu żużlowego (pierwszy parking przy ul. Kwiatowej), gdzie będzie meta przejazdu.

Parada wystartuje o godzinie 13:00 spod stadionu żużlowego. Po powrocie na stadion na mieszkańców czeka jeszcze szereg atrakcji – dodaje Jacek Sterżeń.

Impreza ma wymiar charytatywny, bo w jej trakcie zbierane będą pieniądze na rzecz 12-letniej Laur, podopiecznej fundacji Mam Marzenie.