Naucz się szybko i sprawnie rozwiązywać problemy i konflikty. Na gorzowian czeka nowa gra karciana.

Do druku trafiła już gra karciana „Mam Pomysł! 25 kroków”, która stworzona została przy współpracy z gorzowskim psychologiem i mediatorem sądowym. To gra, która ma pomóc w rozwiązywaniu codziennych problemów – tłumaczy Mariusz Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Novum, inicjator i współautor gry.

To nie koniec, bo w tym roku dodrukowane zostaną kolejne gry karciane, stworzone przez gorzowian, które cieszyły się szczególnie dużym powiedzeniem. To „Poznajmy się” i „O.L.K.A” – dodaje Mariusz Sobkowiak.

