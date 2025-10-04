Każdy może pomóc oczyścić Kłodawkę. W przyszły weekend w Gorzowie odbędzie się akcja sprzątania rzeki.

Stowarzyszenie Eurojumelanges oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego sprzątania rzeki Kłodawki. Do akcji może dołączyć każdy – potrzebne są tylko chęci. „Planujemy oczyścić fragment rzeki na co dzień niedostępny dla mieszkańców” – mówi Ireneusz Kalitko, pomysłodawca akcji.

Chętni do pomocy nie muszą brać ze sobą worków ani rękawiczek, bo te zostaną zapewnione przez Inneko. Wsparciem służyć będzie także Liga Ochrony Przyrody – mówi strażnik Łukasz Bajkowski.

Akcja sprzątania Kłodawki odbędzie się w następną sobotę, 11 października. Zbiórka o godzinie 9:00 przy ulicy Wyszyńskiego w okolicach parkingu przy przychodni.