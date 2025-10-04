Smaki Gorzowa, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. Trwa Festiwal Renety landsberskiej.

Od samego rana na Ryneczku przy Jerzego trwa wyjątkowy wydarzenie. Po raz pierwszy odbywa się tam bowiem Festiwal Renety Landsberskiej, czyli odmiany jabłoni wyhodowanej właśnie w Gorzowie. Na mieszkańców czeka sporo atrakcji: chętni mogą kupić sadzonki renety, obejrzeć kulinarne show, wziąć udział w koncertach, pokazach i zabawach. „Frekwencja dopisuje” mówi Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH.

Od początku festiwalu po sadzonki renety ustawiały się kolejki. W jednej z nich znalazł się pan Paweł, który, jak przyznał jest fanem szarlotki robionej właśnie z tej odmiany jabłoni.

I Festiwal renety Landsberskiej potrwa do około godziny 15:00. impreza na placu GRH przy Ryneczku Jerzego.