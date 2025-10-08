Na początku listopada miasto chce rozpocząć wielką akcję sadzenia drzew i krzewów. Łącznie ma ich być ponad 300.

W połowie sierpnia ogłoszony został przetarg na nasadzenie oraz pielęgnację drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych. 15 września nastąpiło otwarcie ofert, ale umowy nie zostały jeszcze podpisane. Mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

I tak w ramach nasadzeń zastępczych, nowe drzewa pojawią się m. in. przy ulicach: Myśliborskiej, Londyńskiej, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Jagiełły, Teatralnej, Mierniczej i Fabrycznej oraz w Parku Kopernika i będą to takie gatunki jak m.in. klon pospolity, lipa drobnolistna, buk pospolity, a także kasztanowiec czerwony. Wszystkie o obwodach pni w przeważającej części w przedziale 18-20 cm.

Z kolei w ramach bieżącej edycji BO nasadzonych zostanie łącznie 121 drzew z gatunków lipa drobnolistna i klon polny. Drzewa posadzone zostaną przy ul. Górczyńskiej , Szarych Szeregów, Popławskiego, Fieldorfa-Nila, Dowbora-Muśnickiego i Wiedeńskiej.