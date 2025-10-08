W tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia działalności muzeum w Gorzowie. Dokładnie 8 września 1945 roku placówka zainaugurowała swoją działalność.

Przed nami jedno z ostatnich wydarzeń związanych z obchodzonym jubileuszem. W najbliższą sobotę (11 października) o godzinie 15.00 w Spichlerzu, muzealnicy otworzą wystawę pod nazwą „Wokół piękna, czasu i przestrzeni. 80 lat historii Muzeum Lubuskiego w Gorzowie”. Mówi dyrektor muzeum Ewa Pawlak:

– Nie chcemy jeszcze zdradzać jakie eksponaty pokażemy – mówi kustosz, twórca wystawy Jan Zalewski:

Wernisaż będzie także gratką dla filatelistów. Poczta Polska wydała bowiem specjalny znaczek z okazji jubileuszu muzeum. Wernisaż będzie także okazją do rozstrzygnięcia konkursu na „zabytek publiczności”. Wystawę będzie można oglądać do końca roku.