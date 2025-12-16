Gorzów odnawia kolejne miejskie kamienice. Mamy na to środki unijne, dzięki którym przez trzy lata uda się przeprowadzić termomodernizację 15 budynków.

Prace obejmują m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi oraz izolację fundamentów. W tym roku ZGM odnowił już 6 kamienic, w tym przy: ul. Kwiatowej 51A-B, ul. Lipowej 25–27, ul. Sikorskiego 99, Grobli 5, czy przy Śląskiej 91–92. Mówi dyrektor ZGM Paweł Nowacki:

W przyszłym roku termomodernizacja obejmie pięć kolejnych kamienic, m.in. przy: Energetyków 1–2, Lipowej 20–24, Lutyckiej 8 i Ogrodowej 3. W 2027 roku odnowione zostaną kamienice przy: Grobli 4A, Koniawskiej 56A oraz Poznańskiej 23A i 23C.