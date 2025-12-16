Od poniedziałku gorzowianie mogą składać wnioski o kartę mieszkańca w aplikacji. Do wtorkowego poranka zrobiło to ponad dwa tysiące osób.

Karta Miejska GORZÓW #Stąd Jestem od nowego roku będzie m.in. pozwalać na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Gorzowie. Wniosek możemy złożyć w magistracie i otrzymać plastikową kartę, ale najwygodniej jest zarejestrować się w aplikacji na naszym smartfonie. Co ważne, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, aby potwierdzić swoje uprawnienia do wniosku musimy dołączyć czytelny skan lub zdjęcie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy. Jak się okazuje gorzowianie chętnie korzystają z nowej możliwości starania się o kartę. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Fotografie dołączane w aplikacji często nie spełniały wymogów, które obowiązują w przypadku dokumentów:

Link do strony dotyczącej Karty Miejskiej znajdziecie TUTAJ.