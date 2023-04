Ważny dla Gorzowa projekt remontu linii kolejowej do Poznania znalazł się na liście priorytetowej rządowego programu Kolej Plus.

Niewiadomą pozostawało, czy swój udział w projekcie podtrzyma urząd marszałkowski. To udział niewielki, bo zaledwie 7,5 procentowy. Tyle samo z własnych kas dołożą samorządy zainteresowane uczestnictwem w projekcie. Dzięki tej inwestycji Gorzów może zyskać nowe, szybsze połączenie z Poznaniem, linię kolejową do strefy ekonomicznej oraz doczekać się odbudowy kładki dla pieszych na moście kolejowym. W planie jest także budowa nowego przystanku kolejowego Gorzów Zachód na wysokości osiedla Słonecznego.Wartość całego projektu to ponad 300 mln zł. I większość tej kwoty to środki rządowe, z programu Kolej Plus.

Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody ds. infrastruktury kolejowo-drogowej spodziewa się, że wyremontowana linia kolejową moglibyśmy pojechać w 2029 roku:

We wtorek zarząd województwa potwierdził gotowość udziału w projekcie modernizacji linii kolejowej pomiędzy Skwierzyną, a Międzychodem – poinformował Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego:

15 procentowy udział własny samorządów w projekcie zostanie podzielony po połowie. Ponad 20 milionów złotych przekaże zarząd województwa, taką sama kwotę dołożą wspólnie gminy położone na trasie projektowanej inwestycji. Najwięcej spośród lokalnych samorządów wpłaci Gorzów – mówi Iwona Olek, wiceprezydent miasta:

Po podpisaniu umowy między PKP PLK a województwem lubuskim opisany projekt będzie drugim w regionie, który zostanie zrealizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. W lutym br. została podpisana umowa na dofinansowanie z tego źródła rewitalizacji za 66 mln zł linii kolejowej nr 275 Lubsko – Bieniów na południu województwa.