Gorzowski festiwal Folk Harbor z międzynarodową nagrodą FIDAF Best Festival Award.

To niezwykle prestiżowe wyróżnienie, to dla organizatorów wydarzenia motywacja do kolejnych być może jeszcze większych starań o podniesienie rangi realizowanego od kilku lat w Gorzowie festiwalu. Mówi organizatorka wydarzenia, radna i kierownik artystyczny zespołu Mali Gorzowiacy Maria Szupiluk:

Maria Szupiluk otrzymała także nagrodę indywidualną FIDAF

Tymczasem pełna parą ruszyły już przygotowania do przyszłorocznej edycji festiwalu. Wiadomo już, że to wyjątkowe wydarzenie z udziałem zespołów tanecznych z całego świata rozpocznie się pod koniec czerwca.