„Ręce opadają…”, „To było do przewidzenia”, „O ile mniej by kosztowało położenie tej kostki, gdyby ktoś to dobrze zaprojektował od początku?”. Takie komentarze pojawiły się, kiedy przed miesiącem informowaliśmy o planach ponownego rozkopania Wełnianego Rynku, by posadzić tam więcej zieleni. Cała operacja kosztowała ponad 300 tys. zł. Nowe nasadzenia już są na deptaku, a architekt miejski na naszej antenie odpowiedziała mieszkańcom krytykującym inwestycję.

Ratuje nas tylko to, że materiał, który został stamtąd usunięty, będzie wykorzystany w innych miejscach

– mówi architekt miejski, Marta Bejnar-Bejnarowicz, o ponownie rozkopanym przed miesiącem Wełnianym Rynku:

Zieleń na Wełnianym rynku ma też swoje praktyczne funkcje – zapewnia architekt miejski:

W przyszłym roku magistrat planuje kolejne inwestycje związane z zielenią miejską:

