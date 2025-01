Gorzowscy policjanci znaleźli kierowcę, który prawie potrącił swoim samochodem pieszego na ul. Słowiańskiej. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci na początku grudnia. Film nagrała kamera umieszczona w jednym z jadących z tyłu aut. Zawiadomienie na policji złożyła mama nastolatka.

Na wideo widać, jak kierowca jadąc na rondzie najpierw wymija auto, które przepuszcza na przejściu pieszego, a później prawie uderza przechodzącego przez pasy nastolatka. Na szczęście nic mu się nie stało.

Jakość filmu nie pozwalała jednak na proste wyczytanie numeru rejestracyjnego, dlatego policjanci wytypowali kilkanaście numerów i po nich dotarli do właściciela białego renault. – 62-latek podczas przesłuchania przyznał się do winy i wyraził skruchę. Wyjaśniał, że chciał uniknąć zderzenie z poprzedzającym go autem oraz pieszym i wykonał manewr, który zakończył się na trawniku – mówi kom. Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.

Kierowca wyjaśniał policji, że nie rozmawiał z pieszym, bo ten odszedł. Na miejscu zatrzymali się inni kierujący, ale gdy okazało się, że auto jest sprawne, a pieszy oddalił się, 62-latek odjechał.

– Policjanci w tej sprawie zdecydowali o zatrzymaniu kierującemu uprawnień. Funkcjonariusze odstąpili od ukarania go mandatem karnym. Sprawą kierowcy zajmie się sąd – informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz.