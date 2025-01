Jak spokojnie i bez nerwów wrócić do pracy po urlopie? Sprawdzamy, co na ten temat mówi psycholog.

Okres świąteczny już praktycznie za nami, a to oznacza, że osoby, które mają za sobą dłuższy urlop będą musiały wkrótce wrócić do codziennych obowiązków. Dla wielu osób to niezwykle stresujący moment. Jak sobie z tym poradzić? „Nie ma jednego niezawodnego sposobu, na każdego może działać zupełnie coś innego” przyznaje Piotr Kuśmider, psycholog z Gorzowa.

Jak zaznacza psycholog, w obecnych czasach stresem jest nie tyle powrót do pracy, co bycie na wolnym. „Coraz więcej ludzi po prostu nie umie wypoczywać” przyznaje Piotr Kuśmider.

Jeśli chodzi o dni wolne to w 2025 roku mamy 14 dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym 10 z nich wypada w dni robocze.