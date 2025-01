Studniówki trwają, a uczniowie myślą o maturze. Sprawdziliśmy, jakie są nastroje wśród maturzystów na 100 dni przed egzaminem dojrzałości.

Jak co roku w maju maturzyści przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Na maturze zmierzą się z trzema podstawowymi przedmiotami: językiem polskim, matematyką i językiem obcym oraz przynajmniej jednym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzonym. O to, jak wyglądają nastroje przed maturą zapytaliśmy uczniów II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Jak się okazuje, młodzież intensywnie się uczy.

Od wyniku uzyskanego na maturze zależy m.in. to, czy uczeń dostanie się na wymarzony kierunek studiów – im więcej punktów tym większa szansa na przyjęcie przez wybraną uczelnię. A jakie plany mają uczniowie II LO?

W tym roku egzamin maturalny rozpocznie się 5 maja i potrwa do 22 maja. Matury ustne rozpoczną się 9 maja.