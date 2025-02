Zbliżamy się do 5 rocznicy wybuchu w Polsce pandemii koronarwirusa. Tymczasem ostatnie tygodnie pokazują, że równie niebezpieczna potrafi być dobrze nam znana grypa. Na oddziale Intensywnej Terapii gorzowskiego szpitala z chorobą tą walczy mężczyzna. W leczeniu wykorzystano ECMO, czyli urządzenie do pozaustrojowego natlenienia krwi. Do tej pory korzystali z niego głównie kardiochirurdzy m.in. podczas najbardziej krytycznych momentów walki z pandemią COVID-19. Sprzęt zastępuje chore narządy, np. płuca i serce, dając im czas na regeneracje. Mówi prof. Mirosław Czuczwar, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii gorzowskiego szpitala:

Obecnie szpital ma dwa takie specjalistyczne urządzenia. W planach jest zakup kolejnych dwóch. Mówi Paweł Trzciński, rzecznik prasowy szpitala

Lekarze cały czas apelują o szczepienia przeciwko grypie. Dzięki temu unikniemy choroby bądź jej ciężkiego przebiegu i powikłań.