Żużlowcy Gezet Stali Gorzów walczą o utrzymanie drużyny w Speedway Ekstralidze tymczasem władze klubu szukają możliwości zdobycia środków finansowych, które pozwoliłyby klubowi na rozliczenie finansowe z zawodnikami, a w efekcie na otrzymanie licencji na strat w lidze w przyszłym sezonie.

Wojciech Stępniewski prezes Speedway Ekstraligi w rozmowie z Radiem Gorzów przyznał, że rozumie kłopoty obecnego zarządu, ale żadnej ulgi i wyjątków regulaminowych dla Gorzowa nie będzie. Klub musi być rozliczony co do złotówki i zdajemy sobie z tego sprawę, mówi nam prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel. Z prezesami Speedway Ekstraligi oraz Stali Gorzów rozmawia Daniel Rutkowski

Według naszych nieoficjalnych informacji zarządowi klubu udało się wynegocjować z zawodnikami dużo niższe stawki za punkty w meczach barażowych, a jeszcze we wrześniu na sesji Rady Miasta pojawi się pytanie o poręczeniu przez miasto kolejnego kredytu dla klubu.