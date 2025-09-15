Pod wpływem alkoholu przewozili w samochodzie dziecko. W Gorzowie doszło do obywatelskiego zatrzymania.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek przy ulicy Górczyńskiej w Gorzowie. Pijaną parę, która jechała autem z 2 letnim dzieckiem zatrzymali mieszkańcy miasta – mówi Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu mogą grozić nawet 3 lata więzienia. Parze mogą zostać postawione także zarzuty związane z narażeniem na niebezpieczeństwo dziecka. Informację o obywatelskim zatrzymaniu pijanej pary jako pierwszy podał portal gorzowianin.com.