Gorzowianie kolejny raz pokazali wsparcie dla Hospicjum Św. Kamila i jego podopiecznych.

Raz w roku, we wrześniu ulice Gorzowa „zakwitają” w żółtym kolorze. To Korowód Wrażliwości, czyli radosny przemarsz, który pokazuje, że mieszkańcy miasta nie są obojętni na potrzeby innych. Wydarzenie organizuje Hospicjum Św. Kamila wraz z gorzowskimi przedszkolami i szkołami, a dzieci, młodzież, wolontariusze oraz mieszkańcy wspólnie idą przez Gorzów, by okazać swoją solidarność z chorymi i ich najbliższymi. Mówi dyrektor hospicjum Jolanta Gintowt:

Chociaż wśród uczestników korowodu tradycyjnie najwięcej było przedszkolaków, to nie brakowało tez uczniów gorzowskich szkół średnich:

Uczestnicy korowodu przeszli ulicami Gorzowa do amfiteatru, gdzie mieli okazje obejrzeć występy młodych gorzowskich artystów i zespołów. Więcej zdjęć znajdziecie na profilu Radia Gorzów na Facebooku.