Gorzów przygotował prawdziwą, mieszkaniową rewolucję. Jeszcze w tym roku na nowej stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pojawią się oferty mieszkań komunalnych, które będzie można otrzymać właściwie za darmo. Lokal będzie co prawda wymagał remontu, ale 35 tysięcy złotych najemca dostanie na ten cel od miasta. Pozostałe nakłady będą rozliczane w czynszu. Mówi prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki:

Projekt uchwały ma zostać przedstawiony radnym podczas najbliższej, wrześniowej sesji, a biorąc pod uwagę, że podczas głosowania może on liczyć na głosy przynajmniej dwóch klubów: PO i Gorzów Plus szanse na przegłosowanie są niemal przesądzone:

Co warte podkreślenia, procedury ubiegania się o takie mieszkanie zostaną mocno ograniczone. Teraz ma być to dwustronicowy wniosek, dotychczas było tych stron 16. Mówi Karina Kowalska dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych:

Dodatkowo pojawi się także opiekun projektu. Mówi Jacek Gumowski prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego:

Dla potrzeb projektu uruchomiona zostanie także specjalna strona Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. To tam prezentowane będą oferowane mieszkania. Wszystko na wzór komercyjnych biur nieruchomości. Mówi dyrektor ZGM Paweł Nowacki:

A co z tego będzie mieć miasto? Po pierwsze odpowie na zapotrzebowanie mieszkańców, po drugie, dzięki takiemu rozwiązaniu uda się ściągnąć do centrum nowych mieszkańców, a po trzecie – niszczejące i przysparzające kosztów lokale zostaną wyremontowane, a do miejskiej kasy wpłyną pieniądze z opłat czynszowych.