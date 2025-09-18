„Szpital w Gorzowie jest przykładem dla pozostałych placówek” powiedziała ministra zdrowia, która odwiedziła dziś gorzowską lecznicę. Chodzi o wydatkowanie środków z KPO.

Minister zdrowia Jolanta Sobierajska-Godź pojawiła się dziś w szpitalu przy ulicy Dekerta, by sprawdzić postęp bieżących inwestycji i wydatkowanie pieniędzy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Do tej pory na zadania inwestycyjne gorzowska lecznica rozdysponowała 80 milionów z KPO oraz 50 milionów ze środków własnych. „Dzięki temu szpital wygląda zupełnie inaczej” – mówiła minister zdrowia.

Jak przyznał obecny w trakcie spotkania Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego: szpital w Gorzowie jest wzorem dla całej Polski.

Obecnie szpital realizuje szereg inwestycji, w tym m.in. rozbudowę bloku operacyjnego wraz ze sterylizatornią. „A to nie wszystko” mówi Jerzy Ostrouch, prezes lecznicy.

Wczoraj gorzowski szpital znalazł się także na liście rankingowej i otrzyma 12 milionów złotych na zadania związane z cyberbezpieczeństwem.