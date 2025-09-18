Restauracja Hotelu Mieszko została uznana za najsmaczniejszą wśród wszystkich lokali biorących udział w Nocnym Szlaku Kulinarnym. Tym razem tematem przewodnim była śliwka.

Tegoroczna edycja była rekordowa. Uczestnikom wydarzenia wydano blisko 28,5 tysiąca porcji degustacyjnych. To o 10 tysięcy więcej niż dwa lata temu i ponad 8 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Zwycięska restauracja, przez najbliższy rok nosić będzie miano Królowej Gorzowskiej Gastronomi. Dodajmy, że drugie miejsce zajęła restauracja Aneri, a trzecie Tabana. Mówi prezydent Jacek Wójcicki:

– To fantastyczna impreza, bardzo potrzebna gorzowskiej branży gastronomicznej – mówi Less Gondor, właściciel Hotelu Mieszko:

Nagrody trafiły dziś także w ręce mieszańców, którzy odwiedzili wszystkie kawiarnie i restauracje biorące udział w imprezie, a także do tych, którzy najciekawiej opisali zjedzone dania. W tej konkrecji pierwsza nagroda trafiła do Karoliny Gaweł:

Dodajmy, że podczas tegorocznej imprezy daniami ze śliwki częstowało 50 lokali gastronomicznych.

Organizatorzy zapewniają, że za rok znów pójdziemy Nocnym Szlakiem Kulinarnym.

Relacja foto na naszym radiowym fecebooku