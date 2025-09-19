Gorzowianka uwierzyła w łatwy zarobek za polubienia filmów, ofert i logowania. W rzeczywistości została oszukana i straciła pięć tysięcy złotych. Straty byłby większe, ale 23-latka zorientowała się w porę, że jest oszukiwana.

Gorzowska policja ostrzega przed kolejną formą oszustw. Wabikiem jest prosta, codzienna aktywność internetowa. Tak została oszukana mieszkanka Gorzowa, która na jednej z platform społecznościowych znalazła ofertę łatwego zarobku. Praca miała polegać na polubieniu filmów, ofert kupna czy logowaniu się na stornach internetowych. Za każde z zadań na konto kobiety wpływały drobne kwoty.

Jak podaje policja, w pewnym momencie system z którego korzystała zażądał wpłaty tysiąca, a następnie czterech tysięcy złotych. Gorzowianka bezrefleksyjnie wykonała polecenie. 23-latka zorientowała się w końcu, że coś jest nie tak, kiedy dostała informację o blokadzie środków. Ich odblokowanie było możliwe po przelaniu kolejnych dziesięciu tysięcy złotych.

Ostatecznie gorzowianka straciła pięć tysięcy złotych. Policja na jej przykładzie ostrzega innych mieszkańców i apeluje o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.