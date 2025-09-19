Gorzowski szpital chce wybudować podziemny parking. Ma pełnić funkcję obronną w przypadku wojny.

Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji podziemnego parkingu, który miałby powstać w kompleksie szpitalnym przy ulicy Dekerta. Co istotne, obiekt pełniłby ważną funkcję w przypadku wybuchu wojny – mówi Paweł Trzciński, rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Na samą budowę parkingów, połączonych z częścią medyczną i schronami, szpital będzie próbował pozyskać środki m.in. z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Więcej szczegółów na temat inwestycji będzie znanych po przygotowaniu koncepcji.