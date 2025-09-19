Do groźnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 130 między Baczyną a Wysoką. Dachował bus. Pojazd wypadł z drogi i zatrzymał się na poboczu.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. 14:30. Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie.

– Wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach. Jeden mężczyzna doznał urazu ręki, ale nie wymagał pomocy medycznej – informuje Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskiej straży pożarnej.

Ruch w miejscu wypadku odbywał się wahadłowo. Na miejscu pracowali policjanci.

O 15:30 strażacy zakończyli swoje działania w miejscu wypadku.

FOT. KM PSP Gorzów