W piątkowy wieczór odbyła się kolejna akcja kontroli trzeźwości w regionie. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców w różnych częściach Gorzowa m.in. na ulicy Kostrzyńskiej czy Grobli, a także w Deszcznie, Wawrowie, Janczewie i Różankach.

To właśnie w Różankach zatrzymano do kontroli 21-letniego kierowcę volkswagena golfa. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu – miał ponad pół promila w organizmie. Gdy tylko zobaczył wynik badania, ruszył gwałtownie i zaczął uciekać w stronę Gorzowa. Policjanci natychmiast podjęli pościg i kilka minut później zatrzymali uciekiniera już na Rondzie Gdyńskim w Gorzowie. W trakcie zatrzymania 21-latek doprowadził do kolizji z radiowozem. Nikt nie odniósł obrażeń.

Jak się okazało, to nie koniec przewinień młodego kierowcy. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a pojazd, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu i miał tablice rejestracyjne z innego auta. Co więcej kierowca był poszukiwany do odbycia kary pół roku więzienia.

Tego wieczoru policja zatrzymała również dwóch innych kierowców. Jeden odpowie za wykroczenie, drugi – za przestępstwo, ponieważ prowadził samochód mimo sądowego zakazu.