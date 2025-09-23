Tegoroczna rekrutacja, prowadzona przez gorzowską akademię, już jest o 15 procent wyższa od ubiegłorocznej. A jeszcze się nie zakończyła.

Jak mówił dziś w Radiu Gorzów kanclerz uczelni, Roman Gawroniak, to pokazuje, że akademia wykonuje swoją misję- czyli m.in. skutecznie walczy z depopulacją w mieście. Hitami są kierunki medyczne: pielęgniarstwo, ratownictwo i analityka medyczna. Choć duże zainteresowanie tym ostatnim kierunkiem było pewnym zaskoczeniem:

Są też kierunki wysokospecjalistyczne, które nie cieszą się aż tak dużym powodzeniem. I nie są to kierunki humanistyczne- dodaje Roman Gawroniak:

Dokumenty zainteresowanych uczelnia przyjmuje do końca września. Punkt rekrutacyjny mieści się w bibliotece głównej przy ulicy Chopina.