Dwie ważne i zniszczone ulice doczekają się remontu. Chodzi o Górczyńską i Myśliborską. Prace nie obejmą całości dróg, a ich odcinki. W przypadku ulicy Górczyńskiej będzie to blisko kilometrowy odcinek pomiędzy rondem Niepodległości, a rondem Gdańskim, a w przypadku ulicy Myśliborskiej 250 metrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do ronda Myśliborskiego. Mówi dyrektor Wydziału Dróg Zdzisław Plis:

Przetarg na oba zadania został już ogłoszony. Jeśli się uda prace na obu odcinkach rozpoczną się i zakończą jeszcze w tym roku. Kierowców czekają utrudnienia:

Otwarcie ofert zaplanowano na 6 października.