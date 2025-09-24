Sprawa poręczenia przez miasto kredytu dla Stali Gorzów pojawi się na najbliższej sesji gorzowskiej rady miasta. Jak mówił w Radiu Gorzów przewodniczący klubu Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz, nie chodzi o zgodę rady na poręczenie, a o stanowisko radnych w tej sprawie.

Przypomnijmy, jeśli do listopada klub nie spłaci zaległości, to nie dostanie licencji na start w ekstralidze. Wniosek złożyła grupa radnych. Są w niej przedstawiciele wszystkich klubów.

Podczas sesji głos zabiorą także przedstawiciele Stali Gorzów, którzy mają przedstawić obecną sytuację klubu. Sesja w najbliższy wtorek.