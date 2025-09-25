Jest szansa na odwodnienie zalewanego regularnie podwórka u zbiegu ulic Chrobrego – Krzywoustego, ale do inwestycji muszą się dołożyć tamtejsze wspólnoty mieszkaniowe- informuje Urząd Miasta.

Mieszkańcy zmagają się z tym problemem od kilku lat- po opadach samochody grzęzną tam w błocie,a piesi muszą lawirować między kałużami. Woda stoi tam nawet przez kilka dni. Rok temu miasto przygotowało projekt odwodnienia, a radni dali na ten cel około połowy potrzebnej kwoty. I mimo, że wspólnoty mieszkaniowe nie chciały dołożyć reszty, ZGM ogłosił przetarg. Wpłynęła jedna oferta na kwotę nieco ponad 248 tysięcy. Miasto cały czas ma na tę inwestycję zabezpieczone130 tys. złotych. A ZGM liczy na wsparcie wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami nieruchomości w tym obszarze. Podwórko obsługuje 19 wspólnot przy ulicach Chrobrego, Krzywoustego, Armii Polskiej oraz 30 Stycznia. Tylko 8 z nich chce dołożyć do inwestycji. Tymczasem teren służy wyłącznie mieszkańcom – wykorzystywany jest m.in. jako parking, miejsce do ustawienia pojemników śmieci oraz dojazd do posesji i garaży. ZGM ponownie zwróci się do pozostałych wspólnot z prośbą o podjęcie uchwał i udział w kosztach inwestycji.