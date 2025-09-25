Będzie bal, warsztaty międzypokoleniowe i spotkanie po hasłem „Kobieta w jesieni życia”. Miejskie Centrum Kultury zaprasza na kolejną edycję akcji pod nazwą „Weekend seniora z kulturą”.

To wydarzenie ogólnopolskie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest łączenie pokoleń i przekonywanie seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Akcja odbędzie się w pierwszy weekend października. – Miejskie Centrum Kultury przygotowało trzy propozycje – mówi dyrektorka Aneta Gnaczyńska:

Ofertę dla seniorów przygotowały także inne gorzowskie placówki kultury. I tak na przykład – muzeum zaprasza seniorów na bezpłatne zwiedzanie wszystkich swoich filii z dodatkowymi atrakcjami. A Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna na zwiedzanie wystawy, spotkanie z dietetykiem i spacer po zabytkowej Wilii Hansa Lehmanna z przewodnikiem.

Szczegóły wydarzeń znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury.