Przedstawiciele partii Razem złożyli dziś w kancelarii gorzowskiego szpitala petycję w której sprzeciwiają się wprowadzaniu opłat za parkowanie przed lecznicą.

– Takie plany uważamy za skandaliczne – mówił dziś pod szpitalem Krzysztof Jędrzejczak zarząd okręgowy partii Razem:

– Przekazanie parkingów szpitala w ręce prywatnego podmiotu, prowadzi do częściowej prywatyzacji służby zdrowia – dodaje Filip Początek z partii Razem:

– Wybudowaliśmy dodatkowe parkingi, których ogólny koszt utrzymania to około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Nie możemy przeznaczać na ten cel pieniędzy, które szpital dostaje na leczenie ludzi – mówi rzecznik prasowy lecznicy Paweł Trzciński:

Wciąż nie wiadomo ile kosztować ma parkowanie pod szpitalem. Jak mówił dziś rzecznik lecznicy, koszt ten będzie z pewnością niższy od opłat w centrum miasta. O ile? Na razie nie wiadomo.

Dodajmy, że nie wszystkie parkingi w pobliżu szpitala będą płatne. Te wzdłuż ulicy Dekerta pozostaną darmowe.