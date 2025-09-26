Piknikowe atrakcje na zakończenie sezonu motocyklowego. Impreza będzie miała charakter charytatywny.

W pierwszy weekend października ulicami Gorzowa ponownie przejedzie parada motocykli, by w ten symboliczny sposób zakończyć sezon motocyklowy. Jednak najwięcej atrakcji czekać będzie na mieszkańców na placu przy stadionie żużlowym – mówi Jacek Sterżeń, organizator.

Zakończenie sezonu motocyklowego po raz kolejny będzie miało wymiar charytatywny. Tym razem zbierane będą pieniądze, które pomogą spełnić marzenie 12-letniej Laury – mówi Iwona Stankiewicz, Koordynator gorzowskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie

Zakończenie Sezonu motocyklowego już 4 października. Parada motocykli wystartuje o godzinie 13:00. Impreza została objęta patronatem Radia Gorzów.