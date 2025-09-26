Od 1. października na ulice dwóch gorzowskich osiedli wyjadą minibusy. Pojazdy będą wozić pasażerów do głównych linii autobusowych lub tramwajowych. Dzięki temu, że są mniejsze niż tradycyjne autobusy bez problemu wjadą w wąskie osiedlowe uliczki, skąd będzie można dostać się na kolejne przystanki.

Na początek kursować będą dwie linie – mówi Izabela Piotrowicz, wiceprezydent Gorzowa.

Obecnie trwają przygotowania uruchomienia nowych przejazdów, a na osiedlach pojawiły się już przystanki. Rozkład jazdy minibusów będzie dopasowany do odjazdów linii podstawowych – tłumaczy Fabian Rogala, dyrektor wydziału transportu publicznego w UM.

Minibusy kursować będą w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 18:00. Łącznie będą to trzy pojazdy – dodaje Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Program pilotażowy będzie prowadzony przez miesiąc. Jeśli będzie zainteresowanie mieszkańców, od przyszłego roku podobne linie mogą zostać wprowadzone na stałe. Przejazd minibusami będzie bezpłatny.