Kilkanaście mandatów, 10 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych- to efekty wieczornej kontroli taksówek i przewozów na aplikacje. Akcję przeprowadziła wieczorem gorzowska drogówka wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego.

Mundurowi szczegółowo sprawdzali licencje na przewóz osób i badania lekarskie. Kontrolowali też rzeźwość kierujących oraz stan techniczny pojazdu i wymagane wyposażenie. Sprawdzono 50 aut. Kilkanaście kontroli zakończyło się mandatami. W 10 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne i zakazali dalszej jazdy głownie z powodu złego stanu technicznego samochodu -w tym uszkodzone zderzaki, zużyte bieżniki opon czy braki w oświetleniu i wyposażeniu. Jednemu kierującemu policjanci zatrzymali prawo jazdy – okazało, że mężczyzna w ciągu roku od wydania prawa jazdy już przekroczył 20 punktów karnych.