Mieszkaniec powiatu gorzowskiego chciał zainwestować pieniądze. Znalazł ofertę w internecie, dostał do podpisu umowę z logo istniejącej firmy. Niestety broker okazał się oszustem. Mężczyzna stracił prawie 400 tysięcy złotych.

Oszuści przekonywali o zyskach i namawiali na wpłacenie początkowo 800 złotych. Pokrzywdzony przez kolejne dni otrzymywał instrukcje dotyczącą inwestowania. Wpłacił łącznie 100 tysięcy złotych będąc przekonanym, że za chwilę otrzyma ogromną wypłatę. – informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Mężczyzna żadnych pieniędzy jednak nie otrzymał. Kiedy zalogował się po kilku dniach na konto zobaczył, że zniknęły z niego wszystkie oszczędności. Łącznie straty wyniosły prawie 400 tysięcy złotych. Policjanci wyjaśniają w jakich okolicznościach zniknęły z konta.

Funkcjonariusze apelują też o ostrożność przy jakiejkolwiek formie inwestowania pieniędzy.