Nie minął jeszcze tydzień od włączenia sygnalizacji na Rondzie Santockim, a coraz więcej mieszkańców pyta, czy jest możliwość ich wyłączenia.

W internecie umieszczono petycję o wyłączenie na stałe sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. W chwili przygotowywania tego materiału podpisało ją ponad 350 mieszkańców.

– Sytuacja na Rondzie Santockim, to przykład kiedy ścierają się dwa sprzeczne interesy mieszkańców – komentuje Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Magistrat podkreśla, że od momentu wyłączenia świateł na rondzie było wiadomo, że sygnalizacja w tym miejscu powróci. Dlatego też już w ubiegłym roku zamontowano w tym miejscu zestaw kamer, które teraz wychwytują kierowców wjeżdżających na rondo na czerwonym świetle.