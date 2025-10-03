Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w podgorzowskim Boleminie. Ogień pojawił się w hotelu pracowniczym. Nie żyje wyniesiony stamtąd przez strażaków mężczyzna.
Jak przekazał Radiu Zachód dyżurny lubuskiej straży, zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartkowy wieczór (2 października), około 21:30.
Paliło się jedno z mieszkań na piętrze hotelu pracowniczego zamieszkałego przez obcokrajowców. Płomienie objęły też dach budynku. Na miejsce skierowano siedem zastępów ochotniczej i państwowej straży pożarnej.
Strażacy wydobyli z budynku nieprzytomnego mężczyznę, bez funkcji życiowych.
Resuscytacja mężczyzny była prowadzona do około 22:45, niestety życia poszkodowanego nie udało się uratować.
Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
